На Харківщині блокують картки боржників: як себе захистити – коментар юриста

Правозахисники Харківської області розповіли, як діяти, якщо карткові рахунки заарештували через борги комунальним службам.

Ранок харків'янки Олени П. не задався: намагаючись придбати дітям булочки до школи, вона дізналася, що її картка «Універсальна» заблокована. Зателефонувавши на «гарячу лінію» ПриватБанку, багатодітна мама дізналася, що останні 500 гривень не зможе використати, бо, за вимогою виконавчої служби, на банківські рахунки жінки було накладено арешт через заборгованість за комунальні платежі.

Олена була ще більше приголомшена тим, що коштами з картки відтепер не може скористатися не тільки в магазині, але й сплатити комунальні платежі через онлайн-банкінг.

«І як вийти із замкнутого кола? Субсидії та пільги не отримуємо, чоловік тимчасово перебивається заробітками. Викручувалися як могли! Сплачували за що могли! Але тепер ці ж борги не закриємо, бо всі заощадження на карті!», – з відчаєм у голосі ділиться переживаннями «боржниця».

Не менш сумна історія пенсіонера Олексія К., жителя селища Савинці Харківської області. Через операцію на хребті довгий час витрачався на ліки. Діти, звісно ж, допомогали, але, щоб якось вижити, поступово перестав сплачувати за газ. Як результат – заблокований банківський рахунок. Зараз пенсіонер змушений підробляти на прийомі металобрухту, щоб протриматися до весни та сплачувати хоча б за світло. Сподівається, що в березні, нарешті, сплатить борг і зможе користуватися коштами з картки. Відмовлятися від послуг банку не планує, але не розуміє, чому не отримував ніяких попереджень, або викликів до суду. І такі випадки непоодинокі.

Нагадаємо, ще в березні 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким з рахунків боржників гроші списуються автоматично. І, якщо раніше це було законною нормою лише стосовно боржників за несплату аліментів, то на сьогодні вся процедура блокування винуватців комунальних недоїмок – проходить онлайн, у кілька кліків.

Так, до системи автоматизованого списання заборгованості планують приєднати більше 60 000 банківських установ, уже більшість українських банків почали блокувати рахунки громадян через їхні комунальні борги, про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Харківський адвокат з багатим «багажем» виграних судових справ Роман Лихачов надав читачам «Слобідського краю» покрокову інструкцію, як допомогти самому собі законно і без матеріальних витрат, установити справедливість і доступ до арештованих рахунків.

– На даний час все частіше комунальні служби стали звертатися до суду про видачу судових наказів (це спрощена форма стягнення з громадянина грошових коштів), – пояснив «Слобідському краю» Роман Лихачов. – Суд протягом п’яти днів виносить наказ, який прирівнюється до судового рішення. Цей наказ передається виконавчій службі і тим самим дозволяє виконувати виконавчі дії, в тому числі блокувати рахунки громадян банками. Але громадянину достатньо написати заяву до суду про скасування судового наказу, і суд в безумовному порядку скасовує судовий наказ (через який було заблоковано рахунки). Всі ці процедури можуть допомогти провести в одному з центрів безоплатної юридичної допомоги, яких на сьогодні в Харківській області достатньо. Оспорювати судовий наказ – нескладна і швидка процедура, яка «під силу» практично кожному громадянину. Після отриманого рішення про скасування судового наказу треба з ним звернутися до виконавчої служби, і рахунки буде розблоковано.

Юрист Балаклійського бюро правової допомоги Харківського місцевого Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Денис Родін розповів«Слобідському краю», що, дійсно, на сьогодні кількість звернень громадян щодо встановлення справедливості та змоги користуватися власними банківськими рахунками збільшилася. І майже 100 % подібних запитів мають шанс на успіх. Тим більше, заборонено законом накладати арешти на рахунки, які використовуються виключно для отримання пенсії, соціальних виплат тощо. Денис Родін рекомендує не боятися, а у разі накладення арешту на рахунки, звертатися по юридичну допомогу.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Юлія Пономаренко

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