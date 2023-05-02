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На Харківщині через обстріли поранено жінку
02 травня рятувальники виїжджали на перевірку території с. Петропавлівка Куп’янського району, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по приватному сектору населеного пункту.
Перевіркою зафіксовані пошкодження 2-х приватних житлових будинків. В результаті обстрілу постраждала жінка 1949 року народження.
З діагнозом вибухова травма та вогнепальне осколкове поранення живота, її було госпіталізовано до лікувального закладу.
Джерело: ДСНС