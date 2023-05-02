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На Харківщині через обстріли поранено жінку

На Харківщині через обстріли поранено жінку

02 травня рятувальники виїжджали на перевірку території с. Петропавлівка Куп’янського району, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по приватному сектору населеного пункту.

Перевіркою зафіксовані пошкодження 2-х приватних житлових будинків. В результаті обстрілу постраждала жінка 1949 року народження.

З діагнозом вибухова травма та вогнепальне осколкове поранення живота, її було госпіталізовано до лікувального закладу.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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