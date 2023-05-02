На Харківщині через обстріли поранено жінку

02 травня рятувальники виїжджали на перевірку території с. Петропавлівка Куп’янського району, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по приватному сектору населеного пункту.

Перевіркою зафіксовані пошкодження 2-х приватних житлових будинків. В результаті обстрілу постраждала жінка 1949 року народження.

З діагнозом вибухова травма та вогнепальне осколкове поранення живота, її було госпіталізовано до лікувального закладу.

Джерело: ДСНС

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