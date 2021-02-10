На Харківщині через порушення карантину оштрафували понад 1600 осіб

За останній тиждень в Харківській області виявили 161 порушника карантину.

Про це повідомили в Управлінні Держпродспоживслужбі в Харківській області. За даними служби, минулого тижня комісія перевірила 483 суб’єкта господарювання. З них - порушення виявили на 161 (33,3%) об’єкті. Відповідальні особи отримали 161 припис (пропозиція), а на 23 - склали протоколи про порушення санітарних норм і правил.

Зокрема комісія перевірила 197 об’єктів торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків). Серед них порушення виявили на 78 об’єктах. Також перевірки відбулися на 23 агропродовольчих ринках, де на шістьох виявили порушення карантинних норм.

Також в області перевірили 131 об’єкт непродовольчої торгівлі. Тут порушення зафіксували на 42 об’єктах.

Серед 40 закладів громадського харчування, порушення встановлені на шістьох. Окрім цього, карантинні норми порушували й у 11 перукарнях та салонах краси (всього перевірили 26).

Також комісія перевірила 19 об'єктів серед яких аптеки, ТРЦ, розважальні заклади. З них на п'ятьох були зафіксовані випадки порушення карантинних норм.

Також разом з поліцією в області перевірили 95 об’єктів, щодо обмежень роботи закладів громадського харчування (заборона роботи після 22-ї та до 7-ї години ранку). В області нарахували шість порушників.

З початку запровадження карантинних заходів фахівцями служби проведено 67407 перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання карантинних вимог.

За результатами перевірок надано 17458 приписів (пропозиція), оштрафовано 1357 відповідальних осіб.

Источник: slk.kh.ua

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