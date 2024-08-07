На Харківщині через удари росіян поранені цивільні громадяни: слідчі фіксують наслідки

Минулої доби окупанти завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили дев’ять оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про шість кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

6 серпня військові рф завдали ракетного удару по місту Харків. Серед постраждалих – восьмимісячний хлопчик. Знищені й пошкоджені адміністративні та офісні будівлі, міська поліклініка, фасади, вікна, двері житлових будинків, гуртожиток і будівля вишу, гаражі, 26 цивільних автомобілів.

У селищі Козача Лопань внаслідок удару ворожим дроном біля свого будинку отримав поранення цивільний чоловік. Його доставили до лікарні.

Внаслідок влучання FPV-дрону у селі Лозова пошкоджено автомобіль.

У місті Куп’янськ через артилерійський обстріл та обстріл FPV-дроном пошкоджено автомобілі, два житлових будинки, господарчі споруди.

Внаслідок ворожого удару по селу Кругляківка пошкоджено надвірні будівлі.У селі Івашки внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок.У селі Шийківка через ворожий обстріл з РСЗВ сталося загоряння сухої трави.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

6 серпня поліцейські вивезли з території Куп’янського, Чугуївського районів дев’ять людей.

Агентство Телевидения Новости