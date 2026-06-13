Сегодня 10:23
Просмотров: 71
На Харківщині чоловік на велосипеді наїхав на міну: з пораненнями його госпіталізовано
Велосипедист наїхав на міну на трасі поблизу села Козача Лопань.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
«Сьогодні у Харківському районі, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, здійснив наїзд на вибуховий пристрій», – йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, внаслідок вибуху він отримав поранення та був госпіталізований до обласної клінічної лікарні міста Харкова.