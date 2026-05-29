На Харківщині двоє підлітків підірвалися на міні: їх доправлено до лікарні

На території Савинської громади на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Попередньо встановлено, що 16-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем прогулювалися поблизу лісосмуги неподалік ставка в селі Морозівка Ізюмського району. Під час прогулянки дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого стався вибух.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції 28 травня.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даними поліції, внаслідок вибуху обоє підлітків отримали тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини наголошує: «деокуповані та наближені до зони бойових дій території залишаються небезпечними через можливу наявність мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Особливо уважними необхідно бути під час перебування у лісосмугах, полях, поблизу водойм та на необстежених територіях».

