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На Харківщині горіло поле з пшеницею

На Харківщині горіло поле з пшеницею

Подія сталася 3 липня неподалік села Новодмитрівка Сахновщинського району.

Про це "СК" повідомив керівник прес-служби ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін. Загалом, за останній тиждень на Харківщині сталося чотири пожежі на полях у Балаклійському, Зміївському, Золочівському та Сахновщинському районах.

За словами керівника прес-служби, пожежа на Сахновщині була наймасштабнішою. Тут вщент вигоріло 15 гектарів пшениці. Вогонь на полі рятувальникам та працівникам сільгосппідприємства вдалося погасити за годину. Якщо у перших трьох випадках пожежі сталися через загорання сухостою, яке перекинулося на поля, то на Сахновщині, за попередніми даними рятувальників, причиною пожежі називають підпал.

— Справа в тому, що місце загорання знаходилося не на узбіччі, а в середині поля. Тому ймовірною причиною пожежі може бути занос відкритого джерела вогню, — повідомив Ігор Лупандін.

В Управлінні ДСНС у Харківській області нагадують про правила пожежної безпеки під час збору урожаю — наявність пристосованої техніки для гасіння вогню під час робіт на полі, вогнегасників у комбайнах та іскрогасників на іншій сільгосптехніці. Також рятувальники нагадують про необхідність проводити розору поля, особливо якщо воно розташоване біля дороги.

— Приміром, пожежу в Золочівському районі вдалося швидко ліквідувати, адже поле було прооране та розбите на квадрати. Вогонь не розповсюдився по всій території, а тільки в межах одного квадрата, — додав Ігор Лупандін.

Источник: slk.kh.ua

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