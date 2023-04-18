На Харківщині жінка підірвалася на протипіхотній міні

Наступила на вибуховий пристрій — поліція з’ясовує обставини травмування жительки міста Балаклія.

18 квітня до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що у місті Балаклія по вулиці Соборній 49-річна місцева мешканка наступила на протипіхотну міну «Пелюстка».

Постраждалу направили до лікарні для надання медичної допомоги. З діагнозом – рвана рана лівої стопи, її було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости