На Харківщині мікроавтобус врізався в стовп: загинув водій, пасажирка в лікарні

17 березня, близько 2:00, на 417 км автодороги Київ – Харків – Довжанський поблизу села Сніжків Богодухівського району мікроавтобус Volkswagen вилетів із траси та врізався в стовп. Одна людина загинула, одна постраждала.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними правоохоронців, 55-річний водій автомобіля Volkswagen рухався зі сторони Харкова в напрямку Києва. Він допустив виїзд автомобіля на узбіччя та наїхав на перешкоду – електроопору.

Водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, 24-річна пасажирка була травмована та доставлена до харківської лікарні.

За даним фактом слідчим внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

