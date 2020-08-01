На Харківщині на полях кукурудзи і соняшнику поширилися хвороби

За останній тиждень фахівці Держспоживслужби виявили масове поширення шкідників на полях та ланах Харківської області.

Про це повідомили у пресслужбі Держспоживслужби. На полях кукурудзи були зафіксовані смугасті хлібні блішки чисельністю 2-6 екземплярів на кожний квадратний метр та злакова попелиця на 3-9% рослин.

На посівах соняшнику продовжує розвиватися тля (4,6-18% рослин на 56% площ). Клопами ґедзі заселені 1,5-4% рослин на 62% площ, гусеницями бавовняної совки заселено 1% рослин на 3% площ. Крім цього, 2,3-9% рослин олійної вражені септориозом і іржею на 37-43% посівах.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександра Пруднікова

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