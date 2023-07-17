На Харківщині окупанти обстріляли принаймні 9 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 17 липня. 509 доба війни.

Протягом доби російська федерація завдала 5 ракетних ударів із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені діти та дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок»,

22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости