На Харківщині окупанти штурмують біля Вовчанська, Глушківки, Лозової: ЗСУ зупинили сім атак

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 грудня. Розпочалася 1040 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 158 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням шести ракет. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 150 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2181 дронів-камікадзе.

Минулої доби противник авіаційних ударів не завдавав.

На Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські війська зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости