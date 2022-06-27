На Харківщині під час ліквідації пожежі через обстріли загинув рятувальник

24 червня 2022 року під час виконання службових обов’язків героїчно загинув старший пожежник-рятувальник 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області сержант служби цивільного захисту Вербицький Ігор Юрійович.Знову ми втратили молодий світ нації – йому було лише 39, повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області

Подія трапилась близько 18:42 в окупованому місті Балаклія. Щойно рятувальники стали до ліквідації вогню, як стався черговий обстріл цього об’єкту. Ігор Вербицький отримав поранення в голову, яке виявилось несумісним з життям.У лавах ДСНС загиблий рятувальник працював із 2003 року. Він мав чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі.

Агентство Телевидения Новости