На Харківщині поліцейські розшукали 11-річного хлопця

14 липня близько 16:50 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки села Таранівка Чугуївського району, про те, що зник її 11-річний син. Матір зазначила, що дитина має захворювання нервової системи та самотужки додому повернутись не зможе. Рідні намагалися знайти хлопця власними силами, але їм це не вдалось.

Отримавши повідомлення, на пошуки дитини негайно був піднятий весь особовий склад відділу поліції.

Менш ніж за пів години поліцейські розшукали хлопчика на одній з вулиць селища Таранівка. З хлопчиком все добре. Він вже вдома разом з мамою.

Агентство Телевидения Новости