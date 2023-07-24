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На Харківщині поліцейські розшукали двох зниклих дітей

На Харківщині поліцейські розшукали двох зниклих дітей

До пошуку малолітніх залучався весь особовий склад відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Дітей повернули додому. Жодних протиправних дій щодо них вчинено не було. Поліцейські провели з дітьми, а також батьками профілактичні бесіди.

21 липня до чергової частини відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 39-річної мешканки села Соколове Чугуївського району про те, що її 8-річна донька зникла. Правоохоронці знайшли дівчинку протягом години. Вона весь час перебувала у сусідки, повідомили в ГУНП Харківської області.

23 липня близько 16:45 до поліції звернулася мешканка селища Слобожанське Чугуївського району з повідомленням про зникнення її 5-річної онуки. Співробітники сектору реагування патрульної поліції вже за пів години знайшли дитину: вона с друзями грала у хованки.

Агентство Телевидения Новости

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