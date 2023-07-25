На Харківщині поліцейські тимчасово вилучили дитину у матері

Жінка систематично вживає алкогольні напої та не доглядає за 9-річним сином.

Протягом року її вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

25 липня працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 спільно зі службою у справах дітей Пісочинської ОТГ та представниками соціальних служб перевірили родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Під час рейду правоохоронці виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків 39-річною жінкою, яка зловживає спиртними напоями.

Під час візиту працівників поліції матір 9-річного хлопця знову перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не контролювала свою поведінку та не могла доглядати за дитиною належним чином.

Поліцейські та соціальні працівники прийняли рішення про тимчасове влаштування дитини до родичів.

Щодо жінки склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Надалі буде вирішуватись питання щодо подальшої долі дитини.

Агентство Телевидения Новости