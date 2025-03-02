На Харківщині попрощалися з 29-річним пілотом БпЛА

Під час виконання бойового завдання 22 лютого на фронті загинув військовослужбовець, житель Лозівської громади Харківської області Владислав Воронов.

Про це повідомили у Лозівській міській раді

Народився Владислав Воронов 27 березня 1995 року в селищі Панютине. Там пройшли його дитинство і юність. Там він закінчив 9 класів Панютинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1, а потім вступив до Лозівського професійного ліцею за спеціальністю «тракторист-машиніст с/г виробництва».

У 2014 році проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України, а після повернення працював стропальником у філії ПВРЗ АТ «Укрзалізниця».

«З початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну, у 127 бригаду ТрО. Став розвідником. А далі – контрнаступ. Бахмут. Запоріжжя. Отримав важку контузію. Лікувався. Опанував нову професію пілота БПаК. За короткий час досяг високого рівня майстерності у своїй справі. І знову на фронт. Тепер він молодший сержант, оператор 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів», – розповіли в міськраді.

Владислав Воронов загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання районі населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.

В останню путь Владислава Воронова проводили 1 березня у селищі Лиманівка (Панютине) Лозівського району.

Агентство Телевидения Новости