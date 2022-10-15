На Харківщині пошкоджено радіоастрономічну обсерваторію: два унікальні телескопи в катастрофічному стані

Одна з вогневих позицій окупантів в Чугуївському районі була розташована поблизу селища Волохів Яр, саме на території радіоастрономічної обсерваторії. Після звільнення населеного пункту з’ясувалося, що найбільший у світі радіотелескоп декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескоп ГУРТ знаходяться у катастрофічному стані.

Як повідомляють працівники обсерваторії, територію досі не розміновано, вийти на роботу та організувати охорону поки що не можна. В головному корпусі нема даху, після пожеж знищені склади.

«Що не вкрали росіяни (авто та холодильники, пічки та посуд, унікальну спеціалізовану комп’ютерну техніку!), мародерять зараз наші співгромадяни (косарка, трактор, плуг, велосипеди, пральні машини, бойлери, вугілля). Територію досі не розміновано, вже більше місяця після визволення, наші співробітники не мають права там працювати (та й возити їх нічим – транспорт вкрадено!), не можемо контрактувати охорону. Листи в ОВА написано, ми начебто у першій черзі, але… Ще однією дуже великою проблемою є те, що на головному корпусі нема навіть даху! Було попадання зверху по центру будівлі, пробиті-попадали перекриття до першого поверху (точнісінько на пульт управління телескопом). Металеві балки даху здебільшого цілі, шифер весь розлетівся, звичайно. Дощі, зима скоро, а у нас нема даху, вікон і діра до першого поверху, впала ще одна плита. Склади вигоріли вщент, і туди треба дах на будівлю».

Агентство Телевидения Новости