На Харківщині працює Рух опору ССО України.
На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини.
За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.
В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:
Танк Т-90 - знищено
Танк Т-80БВМ - знищено
МТЛБ - знищено
МТЛБ - пошкоджено
Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів - уточнюються.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
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