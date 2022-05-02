На Харківщині працює Рух опору ССО України.

На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини.

За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.

В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

Танк Т-90 - знищено

Танк Т-80БВМ - знищено

МТЛБ - знищено

МТЛБ - пошкоджено

Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів - уточнюються.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Источник: facebook.com

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