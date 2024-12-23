На Харківщині після пожежі жінку шпиталізували з опіками

Сьогодні, 23 грудня близько 10:00 у селі Башилівка Близнюківської громади Лозівського району спалахнула пожежа на території приватного будинку. Постраждала жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить господарча споруда на площі 60 кв. м.

Вогонь вдалося приборкати о 12:32. Внаслідок пожежі 47-річна жінка дістала термічні опіки – постраждалу госпіталізували.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости