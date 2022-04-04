На Харківщині рятувальники продовжують знаходити під завалами загиблих та травмованих

40-й день війни: рятувальники Харківщини, попри постійні обстріли, продовжують виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом дня рятувальники залучались для допомоги населенню та розбиранню зруйнованих в результаті обстрілів будівель. Такі роботи тривали на об’єктах у Шевченківському, Холодногірському, Немишлянському районах Харкова, а також Чугуївському районах області. Працювали рятувальники разом із комунальними службами.

Співробітниками ДСНС з-під завалів було вилучено одну травмовану жінку та тіла 3 загиблих осіб.

Крім того, підрозділи ДСНС здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних будинків, станцій технічного обслуговування, гаражів та автомобілів, складських будівель, об’єктів торгівлі та харчування у Київському, Московському, Шевченківському, Немишлянському та Холодногірському районах міста Харкова, а також Ізюмського району області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Агентство Телевидения Новости