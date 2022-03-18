На Харківщині роботу гуманітарних коридорів було зірвано: звіт Ірини Верещук

Говорячи про результати роботи гуманітарних коридорів 18 березня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зауважила, що з дев’яти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало сім, повідомляє УНІАН.

Про це Ірина Верещук сказала у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

За словами чиновниці, у Харківській області через порушення окупантами режиму тиші була зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до Балаклеї та Ізюму.

«На завтра ми опрацьовуємо маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської, Харківської та Луганської областей. А також готуємо гуманітарні коридори для евакуації людей з міст Київської області», – повідомила Верещук.

Вона також нагадала, що цілодобово працює «гаряча» лінія Національного інформаційного бюро. «За номерами 1648 та 044 287 81 65. За цими номерами приймається інформація про зниклих безвісти та полонених: як військових, так і цивільних», – сказала представниця уряду.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 18 березня гуманітарними коридорами було евакуйовано 9 тис. 145 людей. Чиновник додав, що було врятовано 4 972 мешканці Маріуполя.

Агентство Телевидения Новости