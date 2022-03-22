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На Харківщині російські війська розгромили Інститут овочівництва та баштанництва

На Харківщині російські війська розгромили Інститут овочівництва та баштанництва

Будівля Інституту овочівництва та баштанництва Національної академії аграрних наук у селищі Селекційне Харківської області постраждала від бомбардувать російськими військами.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook науковий співробітник інституту Тетяна Івченко.

За її словами, також постраждали господарські приміщення, в яких проводилося очищення та зберігання насіннєвого фонду.

Вона зазначила, що інститут, який зробив великий внесок у розвиток селекційної справи, овочівництва та баштанництва в Україні та випустив сотні вчених для України, росії, США, Ізраїлю, Британії, наполовину зруйновано.

Колектив інституту докладає максимум зусиль щодо збереження державного майна НААН. Повністю збережений насіннєвий матеріал овочевих культур усіх категорій. Проводяться необхідні роботи з відновлення лабораторних приміщень.

Агентство Телевидения Новости

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