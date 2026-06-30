На Харківщині розшукали 16-річну дівчину, яка зникла після прогулянки

У Золочівській громаді на Харківщині поліцейські розшукали 16-річну дівчину, яка перестала виходити на зв’язок із матір’ю. Неповнолітню знайшли на залізничній станції в селі Чепели.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

29 червня близько 23:00 до Богодухівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення підлітка.

Неповнолітня разом із матір’ю приїхала з Харкова на дачу в селі Чепели Золочівської громади Богодухівського району.

Згодом дівчина пішла гуляти з друзями та перестала відповідати на дзвінки матері.

Після отримання повідомлення правоохоронці розпочали пошукові заходи. Працівники сектору кримінальної поліції спільно зі слідчими встановили коло спілкування неповнолітньої та перевірили можливі місця її перебування.

За кілька годин поліцейські розшукали дівчину на залізничній станції села Чепели. Вона перебувала разом із друзями та чекала на електропотяг до Харкова.

Агентство Телевидения Новости