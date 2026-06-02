Сегодня 10:43
На Харківщині розшукують хлопця: в останній день травня пішов гуляти та не повернувся

Поліцейські Богодухівського РВП встановлюють місцезнаходження неповнолітнього Дениса Ковальова 2009 року народження.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Хлопець 31 травня близько 18:00 пішов гуляти та до теперішнього часу не повернувся. Юнак хворіє на шизофренію, перебуває на обліку у психіатра, мобільний телефон залишив вдома.

Прикмети:–        зріст близько 180 см–        худорлява статура–        світле волосся з рудим відтінком.

Був одягнений в спортивний костюм темно-сірого кольору, жовту футболку, кросівки темного кольору.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до Богодухівського РВП або за телефонами: 102, 0957046091, 0971606291», – наголошують у поліції.

