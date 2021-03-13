На Харківщині СБУ попередила державні збитки під час реконструкції об’єктів критичної інфраструктури дорожньої галузі

СБ України спільно з обласною Службою автомобільних доріг у Харківській області попередила збитки державного бюджету на понад 1 млрд грн. Оборудку планував менеджмент іноземної компанії під час виконання дорожніх робіт.

Йдеться про тендер на проведення ремонту однієї з автодоріг державного значення на Харківщині у 2020 році. Фінансування робіт мали забезпечувати з державного бюджету України, а їх очікувана вартість становила понад 1,3 млрд грн.

Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що менеджмент іноземної комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера.

Встановлено, що асфальтобетонного заводу, який вказаний у документації, взагалі не існує, за його «адресою» знаходиться пустир. Також у пропозиції іноземної компанії виявлено інші суттєві невідповідності вимогам тендерної документації.

За висновками експертів, виконання робіт недоброякісним підрядником могло призвести до розкрадання десятків мільйонів бюджетних коштів.

Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво держпідприємства відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення ними законодавства.

Викриття оборудки проводилось Управлінням СБУ в Харківській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та за сприяння Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Нагадаємо, що Укравтодор спільно з TAPAS вже працює над розробкою Реєстру асфальтобетонних заводів, який міститиме номери виданих атестатів, дати видачі, ЄДРПОУ компаній, які отримала атестат, строк його дії, геодані про розміщення заводів тощо. Це допоможе запобігати випадкам підробки документації та одразу виключати недобросовісних підрядників з тендерного процесу.

Источник: ssu.gov.ua

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