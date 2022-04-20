Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:12
Просмотров: 64

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн

Все це обладнання уже передано на потреби української армії.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, яку ворог збирався ремонтувати на виробничих потужностях міста. Таким чином, росія планувала використати Харків у якості «перевалочної бази» для подальшого наступу вглиб території України.

Однак завдяки героїчному опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння піде на потреби ЗСУ і буде використана для захисту нашої держави.

Серед іншого у ході обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони:

▪️ 60 повнокомплектних танкових двигунів

▪️ велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки, які було поміщено у 10 залізничних вагонів для швидкого переміщення.

Крім того, в окремих замаскованих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря». Таке майно входить до штатного озброєння військових літаків і гелікоптерів та використовується для враження літальних апаратів.

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні повномасштабного вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Наразі СБУ встановила причетних до злочину та вживає невідкладних заходів щодо їх затримання.

Источник: facebook.com/SecurSerUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

AeroVironment (производитель дронов-камикадзе Switchblade) передаст Украине 100 разведывательных беспилотников Quantix Recon
Сегодня 12:45    135
Шольц: «Рoссия не должна выиграть эту вoйну»
Сегодня 12:32    189
"Старший брат" и "особая миссия" россии: в Википедии появилась статья о "рашизме"
Сегодня 12:19    192
СБУ: російські строковики хочуть будь-що вирватися із війни в Україні (АУДІО)
Сегодня 11:51    176
«Схема проста – процедура довга»: як переселенці отримують допомогу від держави
Сегодня 11:36    238
Україна отримала від партнерів запчастини і комплектуючі, а НЕ нові літаки – командування
Сегодня 11:23    188
Сбылось страшное пророчество Володина: «Есть Путин – есть Россия»
Сегодня 11:11    303
Мін'юст припинив публікувати відкриті дані
Сегодня 10:55    229
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 20.04
Сегодня 10:50    174
Зарубежные виллы и квартиры нашли у руководства госдумы рф
Сегодня 10:40    197
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 