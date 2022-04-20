На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн

Все це обладнання уже передано на потреби української армії.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, яку ворог збирався ремонтувати на виробничих потужностях міста. Таким чином, росія планувала використати Харків у якості «перевалочної бази» для подальшого наступу вглиб території України.

Однак завдяки героїчному опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння піде на потреби ЗСУ і буде використана для захисту нашої держави.

Серед іншого у ході обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони:

▪️ 60 повнокомплектних танкових двигунів

▪️ велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки, які було поміщено у 10 залізничних вагонів для швидкого переміщення.

Крім того, в окремих замаскованих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря». Таке майно входить до штатного озброєння військових літаків і гелікоптерів та використовується для враження літальних апаратів.

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні повномасштабного вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Наразі СБУ встановила причетних до злочину та вживає невідкладних заходів щодо їх затримання.

Источник: facebook.com/SecurSerUkraine

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