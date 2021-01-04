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На Харківщині суд оштрафував командира взводу, який п’яним заснув у наряді

На Харківщині суд оштрафував командира взводу, який п’яним заснув у наряді

У Харківській області суд оштрафував солдата, який перебував на службі у стані алкогольного сп’яніння

Військовий вживав алкоголь та заснув у добовому наряді, йдеться в постанові Чугуївського міського суду Харківської області, передає Depo.Харків.

Обвинувачений – старший лейтенант, командир танкового взводу 3-ї танкової роти танкового батальйону військової частини А0693.

Згідно протоколу, вдень 9 грудня 2020 року чоловіка, який виконував обов’язки чергового танкового батальйону у добовому наряді у смт Клугіно-Башкирівка, виявили у стані сп’яніння. Військовий спав у житловому наметі. Факт сп’яніння також був підтверджений під час медичного огляду.

Суд зазначає, що вказане порушення солдат скоїв повторно.

Суд визнав військового винним у скоєнні порушення за ч. 3 ст.172-20 КУпАП та оштрафував на 3,6 тис. грн.

Источник: kh.depo.ua

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