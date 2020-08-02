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На Харківщині тренувалися авіаційні рятувальники

На Харківщині тренувалися авіаційні рятувальники

У навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, що дислокується в Чугуєві, відбулися планові заняття з підготовки екіпажів пошуково-рятувальних вертольотів та авіаційних рятувальників.

Під час підготовки фахівці набувають навичок щодо надання допомоги особам, які постраждали під час авіаційних подій, техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Тож успішне виконання завдання потребує швидкої реакції, чіткої координації і злагодженості дій екіпажу вертольота й рятувальників у пошуку та евакуації потерпілих удень і вночі, у простих і складних метеорологічних умовах, на суші та з водної поверхні.

Зокрема, з борту пошуково-рятувального вертольота виконано десантування авіаційних рятувальників за допомогою спускових пристроїв, безпарашутним і парашутним способом на сушу, на воду, з відпрацюванням елементів надання допомоги потерпілим.

На Харківщині тренувалися авіаційні рятувальники

На Харківщині тренувалися авіаційні рятувальники

На Харківщині тренувалися авіаційні рятувальники

На Харківщині тренувалися авіаційні рятувальники

На Харківщині тренувалися авіаційні рятувальники

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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