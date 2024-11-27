На Харківщині триває три боєзіткнення на Куп’янському напрямку

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 27 листопада. Триває 1008 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби відбулося 102 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку окупанти чотири рази намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районах Вовчанська та Тихого, атаки росіян відбито.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції підрозділів ЗСУ у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону, три боєзіткнення ще триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости