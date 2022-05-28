Сегодня 10:36
Просмотров: 184
На Харківщині тривають тяжкі бої за звільнення ще одного села
Минулої доби окупаційні війська не припиняли наносити артилерійські удари по місту Дергачі. Використовуючи ракетні системи залпового вогню, гаубиці, танки та авіаційну техніку, ворог продовжує нищити вже зруйновані Цупівку, Прудянку, Слатине, Руську Лозову, Питомник, Нове, Дементіївку, а також постійно обстрілює Безруки. Про це йдеться у повідомленні Дергачівської міської ради.
Окупанти повністю контролюють Проходівський, Козачолопанський старостати, більшу частину Токарівського округу. Селище Нове Русько-Лозівського старостату знаходиться у «сірій зоні». У Цупівці Дергачівської ОТГ тривають тяжкі бої за звільнення села. Його намагаються звільнити ЗСУ.