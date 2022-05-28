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На Харківщині тривають тяжкі бої за звільнення ще одного села

На Харківщині тривають тяжкі бої за звільнення ще одного села

Минулої доби окупаційні війська не припиняли наносити артилерійські удари по місту Дергачі. Використовуючи ракетні системи залпового вогню, гаубиці, танки та авіаційну техніку, ворог продовжує нищити вже зруйновані Цупівку, Прудянку, Слатине, Руську Лозову, Питомник, Нове, Дементіївку, а також постійно обстрілює Безруки. Про це йдеться у повідомленні Дергачівської міської ради.

Окупанти повністю контролюють Проходівський, Козачолопанський старостати, більшу частину Токарівського округу. Селище Нове Русько-Лозівського старостату знаходиться у «сірій зоні». У Цупівці Дергачівської ОТГ тривають тяжкі бої за звільнення села. Його намагаються звільнити ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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