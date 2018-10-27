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На Харківщині в пункті пропуску прикордонний пес знайшов «травичку»

На Харківщині в пункті пропуску прикордонний пес знайшов «травичку»

У пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники, за попередньою інформацією оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби, спільно зі співробітниками фіскальної служби виявили речовину рослинного походження.

Так, у пункт пропуску «Гоптівка», на виїзд з України, прибув автомобіль «Ніссан» під керуванням 52-річного громадянина України. Під час прикордонно–митного оформлення на автівку спрацював прикордонний пес, натренований на пошук наркотичних засобів. В результаті перевірки спільна оглядова група багажному відділенні серед особистих речей виявила поліетиленовий пакунок з речовиною сіро-зеленого кольору. Загальна вага виявленої речовини склала майже 72 грами.

«Зілля» вилучено та разом із водієм передано компетентним органам. Триває експертиза.

На Харківщині в пункті пропуску прикордонний пес знайшов «травичку»

Источник: dpsu.gov.ua

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