На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП, підприємство

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп’янський, Лозівський та Харківський райони. Пошкоджено житлові будинки, ЛЕП, будівля підприємство, сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

18:00, село Стецьківка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу сталося займання трави на відкритій території, пошкоджено приватний будинок, гараж, ЛЕП.

18:00, село Михайлівка, Лозівський район: за межами населеного пункту виявлено ударний БпЛА невідомого типу.

14:45, селище Приколотне, Куп’янський район: внаслідок влучання БпЛА типу «Молнія-2» пошкоджено покрівлю, вікна, двері будівлі промислового підприємства.

14:19, село Циркуни, Харківський район: внаслідок обстрілу сталося загоряння господарчої споруди та соломи на площі 19 кв. м. Також поруч сталося загоряння трави на площі 300 кв. м.

Агентство Телевидения Новости