Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 64

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу сталося 12 пожеж — ДСНС

◾️ Пожежі сталися у Московському (5), Немишлянському (3), Київському (1), Шевченківському (1) районах міста Харкова. Окупант також вдарив по сільським населеним пунктам: від обстрілів загорілись по одному приватному будинку в Ізюмському та Харківському районах області.

◾️ Піротехніки ДСНС виїжджали 60 рази на розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 квітня 2022 року

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу сталося 12 пожеж — ДСНС

За добу з 18 по 19 квітня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 26 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 12, пожеж не пов'язаних обстрілами — 3; також 2 рази на розбирання завалів та 5 — на допомогу населенню, 4 — інші виїзди.

Підрозділи #ДСНС протягом доби здійснили 12 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Найбільше постраждали житлові квартали Московського та Немишлянського районів Харкова. Пожежі виникали у Московському (5), Немишлянському (3), Київському (1), Шевченківському (1) районах міста Харкова. Ворог також вдарив і по сільським населеним пунктам. Від обстрілів загорілись по одному приватному будинку в Ізюмському та Харківському районах області.

18 квітня рятувальники визволили з ліфта 2-х людей. Подія сталась о 20:48 у житловій 9-типоверхівці у Новобаварському районі Харкова. В результаті аварійної зупинки ліфт застряг між 1-м та 2-м поверхами. Люди опинились в пастці. На допомогу прийшли рятувальники 9-ї ДПРЧ. Застосувавши спеціальний інструмент, вони допомогли безпечно вибратись чоловікові та жінці з ліфта.

Піротехнічні підрозділи #ДСНС протягом доби знешкоджено понад 60 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде #Україна!

Источник: facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Мінфіні США повідомили, на чому саме зосередять санкції проти рф
Сегодня 10:56    39
Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 10:44    55
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04
Сегодня 10:22    71
Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.
Сегодня 09:12    126
У Генічеську окупанти вивісили радянський прапор і відновили пам’ятник леніну
Сегодня 09:00    125
Пентагон не має інформації, що РФ поцілила в якусь із партій допомоги для України
Сегодня 08:47    144
Роспропаганда показала стреляные тубусы от одноразовых гранатометов как ценные трофеи «ЛНР»
Сегодня 08:35    130
Новости из США. Понедельник, 18 апреля 2022
Сегодня 08:23    141
Звернення Президента Володимира Зеленського
Сегодня 08:12    140
США созывают срочную встречу с мировыми лидерами из-за нового наступления России на Украину.
Сегодня 08:01    156
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 