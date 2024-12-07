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На Харківщині внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав підліток

На Харківщині внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав підліток

Внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета постраждала дитина.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

7 грудня в селі Качалівка Краснокутської громади Богодухівського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав хлопчик 12 років.

Постраждалого з множинними уламковими пошкодженнями госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини події встановлюють правоохоронці.

«Будьте уважними та обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – наголошують рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

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