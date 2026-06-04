На Харківщині вранці дрони окупантів били по цивільних автівках: поранено чоловіка

Сьогодні вранці російські дрони атакували дві цивільні автівки у Слатиному та поблизу Безруків.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Близько 6:35 у Слатиному ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль на території приватного будинку. Пошкоджень зазнали транспортний засіб і будинок. Постраждалих немає», – зазначив Задоренко.

О 9:30 на ділянці автотраси Дергачі – Безруки ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль. У транспортному засобі перебував 49-річний чоловік. З уламковими пораненнями його госпіталізовано до лікарні.

Агентство Телевидения Новости