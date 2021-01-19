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На Харківщині за вихідні зафіксували 12 випадків обмороження

На Харківщині за вихідні зафіксували 12 випадків обмороження

У Харківському обласному Центрі екстреної медичної допомоги 18 січня повідомили, що через складні погодні умови медикам на деякі виклики довелося йти пішки.

Через сильні морози та ожеледицю 16-17 січня видались непростими для служби «103» Харківської області. Медики «швидкої» 12 разів надавали допомогу людям з переохолодженням та обмороженням, 11 пацієнтів були госпіталізовані до лікарень.

- Сім обморожень було зафіксовано 16 січня, ще п’ять – 17 січня, - розповів «СК» директор Харківського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Він уточнив, що такі виклики медики отримували у Красноградській, Вовчанській, Первомайській, Лозівській громадf[ та у Харківському районі.

Через велику кількість снігу під’їзд до окремих будинків, а іноді - й населених пунктів, виявився проблематичним. Тож до пацієнтів медики змушені були йти пішки 1-2 км.

- Пішки на виклики медики ходили тричі – у Харкові та у Дергачівській громаді, - уточнив Віктор Забашта.

Вихідними на дорогах Харківщини також спостерігалася складна ситуація – екстрена медична допомога надавалась 24 учасникам ДТП.

Источник: slk.kh.ua

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