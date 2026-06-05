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На Харківщині загинув боєць відділення безпілотних авіаційних комплексів

На Харківщині загинув боєць відділення безпілотних авіаційних комплексів

Стало відомо про загибель військовослужбовця Олексія Петрова, який з березня вважався зниклим безвісти. Захисник поліг 10 березня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Олексій Петров народився 16 червня 1979 року в селі Катеринівка Лозівського району. Після закінчення школи здобув у Панютинському професійно-технічному училищі №56 професію тракториста-машиніста широкого профілю з правом керування автотранспортом.

Понад 20 років працював водієм у Лозівському районному територіальному центрі соціального обслуговування. Згодом був асфальтоукладачем у ТОВ «Славдорстрой».

Після початку повномасштабного вторгнення рф Олексій Петров вступив до лав Сил оборони України. Проходив службу на посаді водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.

10 березня 2026 року військовослужбовець загинув унаслідок удару російського безпілотника в районі населеного пункту Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

Майже три місяці Олексій Петров вважався зниклим безвісти. У червні родина отримала підтвердження його загибелі. У загиблого захисника залишилися донька, мати, вітчим та сестри.

Агентство Телевидения Новости

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