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На Харківщині загинув лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгій Тарасенко
В боях з російськими окупантами на Харківщині загинув лідер і командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" - Георгій Тарасенко.
Про це у Facebook повідомив активіст Вадим Поздняков
"У бою, обороняючи рідну Харківщину, загинув лідер і командир Добровольчого підрозділу "Фрайкор" - Георгій Тарасенко. Жора завжди намагався вписатися за всі правильні україноцентричні теми в Харкові.
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