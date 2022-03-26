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На Харківщині загинув лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгій Тарасенко

В боях з російськими окупантами на Харківщині загинув лідер і командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" - Георгій Тарасенко.

Про це у Facebook повідомив активіст Вадим Поздняков

"У бою, обороняючи рідну Харківщину, загинув лідер і командир Добровольчого підрозділу "Фрайкор" - Георгій Тарасенко. Жора завжди намагався вписатися за всі правильні україноцентричні теми в Харкові.

Новости портала «Весь Харьков»

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