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На Харківщині закатували медика

На Харківщині закатували медика

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов:

В с. Гусарівка знайдено тіло 27ми річного чоловіка, який, як медичний працівник, приймав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни. Його тіло має чисельні саднини, прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма, та куля в грудях, що стала причиною смерті. На дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою знайдено автомобіль, який було розстріляно окупантами. В автомобілі знаходилися тіла родини: тато, мама та їх трирічний син.

Агентство Телевидения Новости

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