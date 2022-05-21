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На Харківщині знайдено 6 могил окупантів: один з загиблих – підполковник
Про захоронення російських солдат у Золочівському районі повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів.
«Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур.
росіяни не зацікавлені забирати вбитих. Усього було знайдено 6 трупів, у форменному одязі зс рф, один з них – підполковник Герасимов В.С.
Коли ми допитали місцевих мешканців, ми дізналися, що це захоронили місцеві, тому що це «по православному».