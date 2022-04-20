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На Харківщин знайшли склад російських боєприпасів та комплектуючих

На Харківщин знайшли склад російських боєприпасів та комплектуючих

На Харківщині СБУ викрили законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млнЗа попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки рф, який ворог збирався ремонтувати на виробничих потужностях міста. Таким чином, росія планувала використати Харків у якості «перевалочної бази» для подальшого наступу вглиб території України.Проте завдяки героїчному захисникам Харків витвердив не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння піде на потреби ЗСУ і буде використана для захисту нашої державСеред іншого у ході обшуків СБУ вилучила та передала Міністерству оборони:▪️ 60 повнокомплектних танкових двигунів▪️ велика кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки, які були поміщені в 10 залізничних вагонів для швидкого переміщення.Крім того, в окремих замаскованих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу «повітря-повітря». Таке майно входити до штатного озброєння військових літаків і гелікоптерів та використовувати для вражень літальних апаратів.СБУ встановив, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів.

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні повномасштабного вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.Наразі СБУ встановила причетних до злочину та вживає невідкладних заходів щодо їх затримання.

Агентство Телевидения Новости

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