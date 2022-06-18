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На Харківщині зруйновані понад 200 шкіл, ще 165 знаходяться в захоплених районах – ОВА

На Харківщині зруйновані понад 200 шкіл, ще 165 знаходяться в захоплених районах – ОВА

На Харківщині з 715 закладів шкільної освіти 201 школа суттєво пошкоджена чи повністю зруйнована та ще 165 знаходяться в захоплених громадах.

Про це повідомила на брифінгу в Kharkiv Media Hub директор департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації Анжеліка Крутова, передає кореспондент Укрінформу.

«Перед повномасштабною війною система шкільної освіти в області складалася з 715 шкіл, на кінець року більшість із них, без урахування закладів на захоплених територіях, працювали в онлайн-форматі. 165 шкіл знаходяться в тимчасово окупованих громадах. Суттєво пошкоджені 186 шкіл, 15 – зруйновано повністю.

Всього, за її даними, в області налічується 230 тисяч дітей шкільного віку, з них половина виїхали з Харківщини (64 тис. – в інші області України, 65 тис. – за кордон).

Крутова зазначила, що в регіоні офіційно підтверджено загибель унаслідок збройної агресії рф 44 дітей і поранення 130-ти. Інформації з тимчасово окупованих громад ще немає, тож кількість жертв може бути більшою.

Також, за даними департаменту, внаслідок бойових дій загинули дев'ять працівників закладів освіти, з них п'ятеро — вчителі.

Керівник департаменту зауважила, що поки важко сказати, в якому форматі 1 вересня розпочнеться навчальний рік у регіоні.

«Як я сказала, 201 школа – разом дуже пошкоджені та повністю втрачені, не зможуть прийняти дітей. Громади пропрацьовують мережу. Ми з ними постійно ведемо консультації. Приблизну мережу ми вже маємо, тобто маємо розуміння, де можна вивести дітей на навчання. Якщо ні (не дозволить військова ситуація - ред.), звичайно, буде онлайн-навчання», - сказала Крутова.

Як повідомлялося, на Харківщині залишається в окупації 31% території. На півночі та північному сході тривають бойові дії.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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