На Харківщині ЗСУ відбили 13 штурмів: окупанти атакують біля чотирьох населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 грудня. 1021 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 175 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 115 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1617 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кругляківка, Лозова, Білогорівка, Нове, Сіверськ, Федорівка, Кузьминівка, Дружківка та Костянтинопіль.

На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні дії в районах Глибокого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової та Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости