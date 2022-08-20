На Харківщини поліцейські викрили групу осіб у незаконній порубці деревини у період дії воєнного стану

● До скоєння злочину причетні 9 мешканців Харкова та області віком від 20 до 63 років.

● Незаконну порубку зловмисники здійснювали 18 серпня поблизу села Старі Валки Богодухівського району.

● В ході проведення огляду місця події у них вилучені речові докази - чотири бензопили «STIHL», два вантажні автомобілі ГАЗ-53 та ГАЗ-3307, а також зрубані дерева.

● Слідчим відділення поліції №1 Богодухівського РВП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Джерело: https://t.me/police_kh_region/11524

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