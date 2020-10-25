На Херсонщині напередодні місцевих виборів СБУ викрила факт масової зміни виборцями адрес проживання

Служба безпеки України викрила на Херсонщині факт масового підкупу громадян для штучної зміни адрес проживання напередодні місцевих виборів.

Оперативники спецслужби встановили, що місцева мешканка діє в інтересах одного із кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, яка знаходиться у курортній зоні. Після того як у Державному реєстрі виборців з’являлась інформація про зміну адреси, обіцяну винагороду переводили громадянам на банківські картки. Правоохоронці задокументували, що за цією протиправною схемою встигли змінити адреси понад 200 чоловік.

За вказівкою організаторів, виборці взагалі не мали приходити на дільниці. Члени комісії самі планували кинути ці бюлетені в урну та штучно збільшити кількість голосів за необхідного кандидата.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) та ч. 1 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк п’ять років.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в оборудці.

Заходи проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області.

Источник: ssu.gov.ua

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