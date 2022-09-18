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На Херсонському бавовняному комбінаті – чергова «бавовна»

На Херсонському бавовняному комбінаті – чергова «бавовна»

Внаслідок ефективних дій українських Сил Оборони, на складі №2 ТОВ «Алкоресурс» на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи. Наразі відомо про загибель близько 180 рашистів, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Також відомо про наслідки ударів українських Сил Оборони по місцям розташування окупантів в Запорізькій області:

В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори – до 80 поранених Знищено до 5 одиниць військової техніки;

В районі Василівки – до 15 загиблих так званих «кадирівців», які нещодавно прибули з метою проведення «фільтрації».

В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів. Тіла кількома вантажними «Уралами» відвозили в морг лікарні Алчевська. Проводиться процедура упізнання.

В Докучаєвську Донецької області повністю знищено склад продовольства окупантів, який був створений на території ремонтно-механічного центру.

В селі Садок Херсонської області вогнем української артилерії знищено 4 РСЗВ «Град» окупантів.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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