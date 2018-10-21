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На Холодной Горе Ford врезался в столб - водитель погиб

На Холодной Горе Ford врезался в столб - водитель погиб

Накануне в 10-35 на Григоровском Шоссе автомобиль Ford врезался в опору линии электропередач - водитель погиб.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предвариетльной информации, 61-летнему водителю авто стало плохо во время движения, мужчина потерял управление и врезался в столб. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по.ч.2 ст.286 УК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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