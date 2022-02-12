На Холодной горе отключат отопление

На Холодной горе в Харькове во вторник, 15 февраля, отключат отопление и горячую воду. Причина – проведение ремонтных работ по ул. Ильинской, 2, сообщили в КП "Харьковские теплосети".

Из-за этого с 9.00 до 19.00 отключат отопление в 38-ми жилых домах, трех детсадах и школах, двух медучреждениях, а горячую воду – в 22-х домах, трех детсадах и двух лечебных учреждениях на участке, ограниченном улицами Полтавский шлях, Териховской, Озерянской, Болбочана, Кандаурова и Волонтерской.

Вот несколько простых советов, как согреться при отключении отопления:

температура в кухне и ванной комнате на 1–3 градуса выше, чем в среднем по квартире. Поэтому можно на то время, пока не дали отопление, перенести свое рабочее место за кухонный стол и вообще почаще находиться на кухне, по возможности закрывая за собой дверь,

делайте зарядку каждые полчаса - вроде бега на месте и прыжков, чтобы согреться,

приготовьте что-нибудь в духовке. Во время приготовления пищи с помощью варочной панели или духового шкафа высвобождается большое количество тепла, которое в любом случае останется в квартире, немного повысив температуру,

используйте электрогрелки или электрические одеяла,

свечи — это отличный и недорогой источник тепла, который будет согревать, как камин. Главное — не оставляйте свечи без присмотра, чтобы не случился пожар.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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