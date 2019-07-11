На Холодной Горе под колесами авто погиб мужчина

Авария произошла накануне в 21-25 − на улице Холодногорской автомобиль ВАЗ 2110, двигавшийся со стороны Полтавского шляха, сбил переходившего дорогу мужчину. 55-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель авто также получил травмы в аварии − мужчина был доставлен в больницу с ушибами грудной клетки.

По словам свидетелей, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Водитель ВАЗ пояснил, что не успел затормозить, так как пешеход появился на дороге неожиданно.

Информация внесена в Журнал единого учета. Обстоятельства устанавливаются.

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